ITA ha comprato il marchio Alitalia per 90 milioni di euro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giovedì Italia Trasporto Aereo (ITA), la società pubblica che ha sostituito la compagnia aerea Alitalia, ha comprato per 90 milioni di euro il marchio Alitalia (cioè la possibilità di usarne il nome e i simboli) e il dominio internet www.Alitalia.com. Significa Leggi su ilpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giovedì Italia Trasporto Aereo (ITA), la società pubblica che ha sostituito la compagnia aerea, haper 90diil(cioè la possibilità di usarne il nome e i simboli) e il dominio internet www..com. Significa

