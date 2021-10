“ITA Airways”, presentata la nuova compagnia dalla livrea azzurra (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si chiama “Ita Airways” e sfoggerà aerei dalla livrea azzurra come l’Italia che vince. Se dopo la notizia dell’acquisizione del marchio AlItalia da parte di Ita in molti pensavano a un ritorno al passato, con un colpo di scena nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova compagnia è stato annunciato un cambio di passo che vuole segnare un nuovo inizio prendendo le distanze con la mala gestione del passato senza, tuttavia, rinnegare l’esperienza e la tradizione della compagnia di bandiera richiamati dai caratteri e dal logo della newco. Il marchio e la visual identity, firmati Landor&fitch, inaugurano un nuovo corso con una firma storica per l’aviazione civile, Walter Landor, che disegnò negli anni ’60 il marchio della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si chiama “Ita” e sfoggerà aereicome l’Italia che vince. Se dopo la notizia dell’acquisizione del marchio AlItalia da parte di Ita in molti pensavano a un ritorno al passato, con un colpo di scena nel corso della conferenza stampa di presentazione dellaè stato annunciato un cambio di passo che vuole segnare un nuovo inizio prendendo le distanze con la mala gestione del passato senza, tuttavia, rinnegare l’esperienza e la tradizione delladi bandiera richiamati dai caratteri e dal logo della newco. Il marchio e la visual identity, firmati Landor&fitch, inaugurano un nuovo corso con una firma storica per l’aviazione civile, Walter Landor, che disegnò negli anni ’60 il marchio della ...

