ITA Airways, il primo volo decollato da Milano Linate (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un Airbus A320, schedulato AZ 1637 è decollato alle 6.20 diretto a Bari dove è atterrato alle 7.45. E da Malpensa è partito il charte che portato a Roma l'Inter Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un Airbus A320, schedulato AZ 1637 èalle 6.20 diretto a Bari dove è atterrato alle 7.45. E da Malpensa è partito il charte che portato a Roma l'Inter

Advertising

Corriere : Livrea azzurra e tricolore sulla coda: ecco gli aerei della nuova compagnia Ita Airways - Corriere : ?? Per il momento verrà usato Alitalia, ma sono in arrivo i nuovi aerei che porteranno il brand Ita Airways. Che fin… - HuffPostItalia : Alitalia addio, nasce Ita Airways. Nuova livrea azzurra, tricolore sulla coda - Gaebaldi : Alitalia addio, arriva Ita Airways: oggi primo volo con livrea azzurra #addio #alitalia #azzurra #ItaAirways… - ArabellaCadoni : La vecchia Alitalia rinasce come Ita Airways (e cambia colore) -