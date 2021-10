Ita Airways debutta sulla Milano-Bari, Lazzerini: “Oggi nasce la nuova compagnia di bandiera italiana” (Di venerdì 15 ottobre 2021) La nuova livrea della compagnia prevede aerei tutti azzurri con il logo in oro bianco, ali bianche e tricolore sulla coda Leggi su lastampa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lalivrea dellaprevede aerei tutti azzurri con il logo in oro bianco, ali bianche e tricolorecoda

Advertising

Corriere : Livrea azzurra e tricolore sulla coda: ecco gli aerei della nuova compagnia Ita Airways - sole24ore : Atterrato a Bari il primo volo Ita Airways da Milano Linate. Il presidente Altavilla: compagnia non nasce per resta… - SkySport : L'Inter vola con Ita Airways: 'Primo giorno con i campioni d'Italia'. La FOTO #SkySport #Inter - BordignonAngelo : RT @CiroNoEuro: Ita ha acquistato il marchio Alitalia ma non lo userà: Il nome commerciale dell'azienda è ITA Airways Compagnia di bandie… - cisl_bari : RT @FitCisl: Anche oggi nel giorno dell'avvio della nuova compagnia Ita Airways lavoratori e lavoratrici hanno manifestato numerosi all'aer… -