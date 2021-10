Iraqi Social Forum Governo ci ascolti o torneremo in piazza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iraqi Social

LifeGate

... exposed the economic vulnerability of millions offamilies whose livelihoods are dependent ... It should consider introducing a universal cash transfer system to bolster the existingsafety ...... with a view to contributing to economic,and sanitary recovery," he added. Pasquino was ...International Airport together with the Director General of the Public Health Directorate of the...Boicottare il voto è stato un altro modo per prolungare la mobilitazione ed esprimere in modo pacifico il dissenso, oltre che per attirare l'attenzione della comunità ...Albert Einstein diventa professore dell'Università di Zurigo, nasce il movimento delle Pantere Nere fondato da Huey Newton e Bobby Seale, Fidel Castro annuncia la morte di Ernesto "Che" Guevara: ricor ...