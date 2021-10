Intesa Sanpaolo con Luiss Business School per l’alta formazione su governance dei rischi finanziari (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Parte oggi la seconda edizione dell’Executive Programme in “governance, Vigilanza e strategia degli intermediari finanziari”, il programma di alta specializzazione di Luiss Business School in collaborazione con Intesa Sanpaolo, indirizzato ad amministratori ed executive manager chiamati ad affrontare le nuove sfide imposte da un contesto bancario in continua evoluzione. Il percorso, che mira a rafforzare le competenze specialistiche in ambiti quali finanza aziendale, risk management, compliance, economia degli intermediari finanziari, si arricchisce quest’anno di approfondimenti dedicati ai temi più attuali di trasformazione digitale e finanza sostenibile: il primo sulla “Digital open banking” include la trattazione di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Parte oggi la seconda edizione dell’Executive Programme in “, Vigilanza e strategia degli intermediari”, il programma di alta specializzazione diin collaborazione con, indirizzato ad amministratori ed executive manager chiamati ad affrontare le nuove sfide imposte da un contesto bancario in continua evoluzione. Il percorso, che mira a rafforzare le competenze specialistiche in ambiti quali finanza aziendale, risk management, compliance, economia degli intermediari, si arricchisce quest’anno di approfondimenti dedicati ai temi più attuali di trasdigitale e finanza sostenibile: il primo sulla “Digital open banking” include la trattazione di ...

Advertising

FIRSTonlineTwit : “Imprese che sanno quanto sia vitale il rapporto con i propri fornitori e che in virtù di una relazione di filiera… - intesasanpaolo : ??E' online #CommentoFlash della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo: borse positive grazie alle trimestrali.… - bluerating_com : RT @bluerating_com: Mercati: da Intesa SanPaolo una nuova obbligazione “Tasso Fisso” in dollari - intesasanpaolo : ?? Fino al 20 gennaio 2022 a @palazzostrozzi l'arte di 'Jeff Koons. Shine' con il sostegno di Intesa Sanpaolo e all… - infoiteconomia : Intesa Sanpaolo; assemblea decide distribuzione di riserve per 1,9 miliardi di euro -