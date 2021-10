Internet senza telefono e linea fissa: soluzioni possibili (Di venerdì 15 ottobre 2021) Molti utenti pensano che per avere Internet a casa è necessario possedere il telefono fisso collegato alla presa telefonica o attivare una connessione in fibra ottica fin dentro casa. Niente di più sbagliato! Sono sempre di più gli operatori che offrono Internet senza telefono e linea fissa, così da poter collegarci alla rete anche nelle case senza presa telefonica o nei comuni dove è disponibile solo l'ADSL (ormai da evitare, vista la sua lentezza). Questo tipo di connessioni sono ottime per chi abita in piccole città o frazioni, in cui l'unico modo di avere Internet è sfruttare le connessioni wireless sulla lunga distanza, senza passare dalla linea telefonica fissa cablata. In tutti ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 15 ottobre 2021) Molti utenti pensano che per averea casa è necessario possedere ilfisso collegato alla presa telefonica o attivare una connessione in fibra ottica fin dentro casa. Niente di più sbagliato! Sono sempre di più gli operatori che offrono, così da poter collegarci alla rete anche nelle casepresa telefonica o nei comuni dove è disponibile solo l'ADSL (ormai da evitare, vista la sua lentezza). Questo tipo di connessioni sono ottime per chi abita in piccole città o frazioni, in cui l'unico modo di avereè sfruttare le connessioni wireless sulla lunga distanza,passare dallatelefonicacablata. In tutti ...

Advertising

dilettamaneskin : Be non l’ha inviare su internet ma di sicuro lo dice senza problemi a tutti gli amici, e l ora vedere pure a la mad… - dilettamaneskin : @Fabiola31106936 Be non l’ha inviare su internet ma di sicuro lo dice senza problemi a tutti gli amici, e l ora ved… - startzai : RT @TecnhoBlog: Più sicuri senza password - CodeWithTwitchi : RT @TecnhoBlog: Più sicuri senza password - incontrolsysil : RT @TecnhoBlog: Più sicuri senza password -