Inter, niente incontro con il padre-agente di Brozovic: club insofferente (Di venerdì 15 ottobre 2021) Inter alle prese con il rinnovo di Marcelo Brozovic: il padre-agente non è a Milano Non è andato in scena il tanto atteso incontro tra i dirigenti dell’Inter e il padre-agente di Marcelo Brozovic per discutere del rinnovo di contratto del numero 77. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro non ha digerito bene questo atteggiamento da parte del padre-agente: le trattative tuttavia andranno ancora avanti. “Lo aspettavano per un appuntamento importante insieme a suo padre e alla consulente legale che da mesi compare ad Intermittenza. Invece Marcelo Brozovic, al rientro dagli impegni con la nazionale croata, s’è ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021)alle prese con il rinnovo di Marcelo: ilnon è a Milano Non è andato in scena il tanto attesotra i dirigenti dell’e ildi Marceloper discutere del rinnovo di contratto del numero 77. Secondo la Gazzetta dello Sport, ilnerazzurro non ha digerito bene questo atteggiamento da parte del: le trattative tuttavia andranno ancora avanti. “Lo aspettavano per un appuntamento importante insieme a suoe alla consulente legale che da mesi compare admittenza. Invece Marcelo, al rientro dagli impegni con la nazionale croata, s’è ...

