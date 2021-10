Inter-Juventus, caos Supercoppa: la Lega dice no! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Inter e Juventus, da rispettive vincitrici di scudetto e Coppa Italia, dovranno affrontarsi nella Supercoppa Italiana. Questi giorni sono decisivi per scegliere luogo e data dell’incontro. I due club sono in contrasto con la Lega Serie A. Le due società , in accordo con la Federazione dell’Arabia Saudita, vorrebbero giocare il 22 dicembre a Ryad (sede della Supercoppa 2019). Inter e Juventus incasserebbero così 3,5 milioni di euro a testa. La Lega si oppone all’ipotesi araba e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, spingerebbe per disputarla il 5 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021), da rispettive vincitrici di scudetto e Coppa Italia, dovranno affrontarsi nellaItaliana. Questi giorni sono decisivi per scegliere luogo e data dell’incontro. I due club sono in contrasto con laSerie A. Le due società , in accordo con la Federazione dell’Arabia Saudita, vorrebbero giocare il 22mbre a Ryad (sede della2019).incasserebbero così 3,5 milioni di euro a testa. Lasi oppone all’ipotesi araba e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, spingerebbe per disputarla il 5 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

Advertising

capuanogio : #Inter e #Juventus vogliono giocare la #Supercoppa a Riyad il 22 dicembre per guadagnare il cachet da 3,5 mln a tes… - Inter : ??? | BIGLIETTI In vendita da oggi i biglietti per #InterJuventus. Tutti i dettagli ?? - CalcioWeb : #Nedved senza peli sulla lingua: il dirigente della #Juventus lancia frecciate alle rivali - emanueleroli : @NATIxVINCEREooc Io ti rispondo come Lazio-Inter 1-1; Milan-Verona 2-0; Juventus-Roma 2-1; Napoli-Torino 2-0 - Domenico1oo777 : RT @mirkonicolino: (#Corsport) Giallo #Supercoppa: #Juventus e #Inter vorrebbero giocare il 22 dicembre a Riyad per l’incasso da 3,5 milion… -