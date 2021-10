Inter, Correa scalda i motori per il ritorno all'Olimpico (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 14 ott. (LaPresse) – Joaquin Correa rassicura l’Inter in vista della delicata trasferta di sabato. L’attaccante argentino, uscito acciaccato dalla sfida con l’Uruguay, sembra aver smaltito l’affaticamento muscolare. ‘Pronto per domani’, ha scritto su Instagram il ‘Tucu’ proiettandosi al match con il Perù. Correa ha svolto l’Intera seduta di allenamento con i compagni. Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 14 ott. (LaPresse) – Joaquinrassicura l’in vista della delicata trasferta di sabato. L’attaccante argentino, uscito acciaccato dalla sfida con l’Uruguay, sembra aver smaltito l’affaticamento muscolare. ‘Pronto per domani’, ha scritto su Instagram il ‘Tucu’ proiettandosi al match con il Perù.ha svolto l’a seduta di allenamento con i compagni.

