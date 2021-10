Insonnia senza farmaci: si può fare! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Partiamo dalla notizia di pochi giorni fa. Il 13 ottobre il Governo scozzese ha reso disponibile gratuitamente a tutti gli assistiti del Sistema Sanitario Nazionale un trattamento non farmacologico per l’Insonnia, erogato come terapia digitale mediante un’applicazione resa disponibile gratuitamente. La Scozia è il primo Paese al mondo a prendere una decisione, mi permetto di definire “rivoluzionaria”, per il trattamento dell’Insonnia e, più in generale per un diverso approccio alla salute. Nei fatti, la scelta del Governo Scozzese riguarda anche una parallela e identica iniziativa per il trattamento non farmacologico dei disturbi di ansia. Facciamo qualche passo indietro, anche se più volte ne ho scritto per HuffPost. Complessivamente, prima o poi nella vita (intendendo che ci sono fasi come la terza età in cui la prevalenza è enormemente maggiore) ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Partiamo dalla notizia di pochi giorni fa. Il 13 ottobre il Governo scozzese ha reso disponibile gratuitamente a tutti gli assistiti del Sistema Sanitario Nazionale un trattamento non farmacologico per l’, erogato come terapia digitale mediante un’applicazione resa disponibile gratuitamente. La Scozia è il primo Paese al mondo a prendere una decisione, mi permetto di definire “rivoluzionaria”, per il trattamento dell’e, più in generale per un diverso approccio alla salute. Nei fatti, la scelta del Governo Scozzese riguarda anche una parallela e identica iniziativa per il trattamento non farmacologico dei disturbi di ansia. Facciamo qualche passo indietro, anche se più volte ne ho scritto per HuffPost. Complessivamente, prima o poi nella vita (intendendo che ci sono fasi come la terza età in cui la prevalenza è enormemente maggiore) ...

Advertising

HuffPostItalia : Insonnia senza farmaci: si può fare! - gi_pavanello : da quasi una settimana non accendo la TV nemmeno per la mia solita ora 19-20 per i #TG3 nazionale e Lombardia, idem… - AragonaPiera : Giulia è a Milano e senza Pierpaolo = insonnia cronica ????#PRELEMI @GiuliaSalemi93 - PasqualinaPirr1 : Questa insonnia a Giulia guarda caso viene solo a Milano e solo quando non c'è Pierpaolo..mi sa che aveva ragione R… - Libero41316546 : In effetti hai proprio un’ altra faccia come disse Ricky ??. Senza Pedro soffri d’insonnia.. Giulia sei un libro ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Insonnia senza Insonnia senza farmaci: si può fare! L'insonnia cronica è associata a un aumentato rischio di insorgenza del disturbo depressivo maggiore e può essere un fattore di rischio indipendente per le malattie cardiache, ipertensione e diabete, ...

L'incubo dell'insonnia: quando si ha diritto ad un risarcimento Un'attività lavorativa sfiancante, orari lunghi o turni senza regole, possono essere alla base dell'insonnia. Se la frenesia è dovuta ad una nostra esigenza di dare sempre il massimo e di scalare ...

L’incubo dell’insonnia: quando si ha diritto ad un risarcimento ContoCorrenteOnline.it Insonnia senza farmaci: si può fare! Partiamo dalla notizia di pochi giorni fa. Il 13 ottobre il Governo scozzese ha reso disponibile gratuitamente a tutti gli assistiti del Sistema Sanitario Nazionale un trattamento non farmacologico pe ...

Si può prendere la melatonina in gravidanza? Benefici e controindicazioni I disturbi del sonno in gravidanza sono molto frequenti e per contrastarli si può ricorrere alla melatonina: scoprine i benefici e i possibili effetti ...

L'cronica è associata a un aumentato rischio di insorgenza del disturbo depressivo maggiore e può essere un fattore di rischio indipendente per le malattie cardiache, ipertensione e diabete, ...Un'attività lavorativa sfiancante, orari lunghi o turniregole, possono essere alla base dell'. Se la frenesia è dovuta ad una nostra esigenza di dare sempre il massimo e di scalare ...Partiamo dalla notizia di pochi giorni fa. Il 13 ottobre il Governo scozzese ha reso disponibile gratuitamente a tutti gli assistiti del Sistema Sanitario Nazionale un trattamento non farmacologico pe ...I disturbi del sonno in gravidanza sono molto frequenti e per contrastarli si può ricorrere alla melatonina: scoprine i benefici e i possibili effetti ...