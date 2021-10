“Inseparabili” Monica Setta | ecco la figlia Gaia | età | cosa fa | chi è il padre giornalista

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sicuramente è una delle giornaliste e conduttrici televisive più note. Eppure per un periodo si era allontanata, per sua scelta, dalle scene per via dell’immagine sbagliata che aveva dato di sé. Lo ha rivelato lei stessa durante un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù nel 2014. Fatto sta che oraè tornata in pista. Ma avete mai visto la? Ladel piccolo schermo, che vanta anche un lungo curriculum nella carta stampata, fino al 2011 è stata sposata con il responsabile della politica per la redazione del Tg5 Giuliano Torlontano. L’ex coppia di coniugi, riservatissima, ha avuto unadi nomeha uno splendido legame con lei e, insieme alla nonna, sono un trio unico. Foto ...