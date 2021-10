Influenza stagionale, primi casi in Italia: sono bambini, parte la vaccinazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Influenza stagionale, primi casi in Italia: gli esami effettuati in laboratorio confermano. sono bambini, parte la vaccinazione In mezzo alla pandemia e agli effetti del Green pass obbligatorio di oggi si infila ora quello che conosciamo da sempre. sono stati infatti identificati e certificati i primi due casi in Italia di Influenza stagionale, appartenenti allo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021)in: gli esami effettuati in laboratorio confermano.laIn mezzo alla pandemia e agli effetti del Green pass obbligatorio di oggi si infila ora quello che conosciamo da sempre.stati infatti identificati e certificati idueindi, apnenti allo L'articolo proviene da Inews.it.

