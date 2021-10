Incidenti lavoro, Sassari: schiacciato dal muletto. Barletta: investito da pala meccanica (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ancora morti e feriti per Incidenti sul lavoro, un tragico bilancio che ogni giorno si fa sempre più pesante. Oggi a Sassari un operaio di 43 anni è morto schiacciato da un muletto, nel Modenese ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ancora morti e feriti persul, un tragico bilancio che ogni giorno si fa sempre più pesante. Oggi aun operaio di 43 anni è mortoda un, nel Modenese ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti lavoro Incidente sul lavoro a Nerviano, operaio folgorato in una cabina dell'Enel: è grave In entrambi i casi si sta cercando di chiarire la dinamica degli incidenti. In corso le verifiche per chiarire se sul posto di lavoro vi fossero le normali condizioni di sicurezza. incidente lavoro ...

Barletta, morto un operaio travolto da una pala meccanica Timac Agro: 'Attivi per chiarire le dinamiche per l'incidente' leggi anche Incidenti lavoro: schiacciato da muletto muore a Sassari L'azienda, in una nota in cui esprime cordogolio e vicinanza alla ...

Quattro morti in incidenti sul lavoro Rai News Morti bianche la strage infinita, oggi 4 morti in altrettanti incidenti sul lavoro Cronaca nazionale Roma - 15/10/2021 17:57 - Ancora quattro vittime in diversi incidenti sul lavoro. Un operaio 62enne di Barletta, Luigi Riefolo, è morto nel pomeriggio mentre era al ...

Incidenti sul lavoro: tre morti in poche ore a Modena, Barletta e Sassari Un’altra giornata drammatica, ci sono anche altri due operai gravissimi (entrambi nel Milanese). Proprio oggi il governo Draghi ha approvato le nuove misure per arginare la strage ...

