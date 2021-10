Inchino davanti alla casa di Totò Riina, definitiva la condanna a 6 mesi per il confrate (Di venerdì 15 ottobre 2021) Era il giugno del 2016 quando la notizia dell’Inchino durante una processione davanti alla casa di Totò Riina innescò prima una polemica e poi una inchiesta. Per quell’azione che indignò per le modalità è stato condannato in via definitiva Leoluca Grizzaffi. È stato infatti bocciato dalla Cassazione il ricorso del confrate che il 29 maggio 2016 fece fermare la processione di San Giovanni Evangelista davanti casa della famiglia Riina, a Corleone, e suonò la campanella facendo fermare tutti i fedeli. L’episodio ebbe una eco anche più ampia perché avvenuto dopo l’intervista televisione a Salvo Riina, figlio del boss, e perché era fresco il ricordo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Era il giugno del 2016 quando la notizia dell’durante una processionediinnescò prima una polemica e poi una inchiesta. Per quell’azione che indignò per le modalità è statoto in viaLeoluca Grizzaffi. È stato infatti bocciato dCassazione il ricorso delche il 29 maggio 2016 fece fermare la processione di San Giovanni Evangelistadella famiglia, a Corleone, e suonò la campanella facendo fermare tutti i fedeli. L’episodio ebbe una eco anche più ampia perché avvenuto dopo l’intervista televisione a Salvo, figlio del boss, e perché era fresco il ricordo di ...

