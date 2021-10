Incentivi - Approvati dal governo nuovi fondi per 100 milioni di euro

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il grido di dolore del mondo dell'automotive, espresso a voce forte anche da tutte le associazioni di categoria nell'incontro organizzato a Imola da Quattroruote nel quadro dell'evento Mission Restart forse ha trovato ascolto nel mondo della politica. Invece di aspettare la prossima legge di Bilancio, ilha utilizzato lo strumento del decreto fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri, per stanziareallo scopo di favorire il rinnovamento del parco circolante. A farsi portatore della proposta, il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sensibile alle richieste del comparto. Il provvedimento. La dotazione di 100di(e non di 300, come sembrava dalle prime indiscrezioni) viene ripartita, come in passato, in base ai livelli di emissioni di CO2. La parte ...