Incendio in hotel vicino Bolzano | nove feriti di cui due gravi

Un grosso incendio è divampato ieri pomeriggio nello Chalet Mirabel, un hotel a 5 stelle di Avelengo in provincia di Bolzano. Nove persone ferite. Due di loro sono state trasportate in elicottero all'ospedale del capoluogo a seguito delle gravi ustioni riportate. I vigili del fuoco sono accorsi immediatamente sul posto, impiegando diverse ore per domare le fiamme. Ancora da stabilire le cause che hanno portato al rogo. Poco prima dell'incendio è stata udita un'esplosione.

