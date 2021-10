In tv sì alle riunioni no. Prezzemolino Galli in pensione Disertato l’ultimo giorno, mail di commiato. ESCLUSIVO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il professor Massimo Galli, infettivologo-superstar di grande popolarità, fama televisiva e re dei talk show pandemici, non si è presentato all'ultima riunione Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il professor Massimo, infettivologo-superstar di grande popolarità, fama televisiva e re dei talk show pandemici, non si è presentato all'ultima riunione Segui su affaritaliani.it

Advertising

CapitanHarlok6 : RT @DavideRicci1973: L'ex Europarlamentare Elly Schlein a Matteo Salvini: 'Perché non siete mai venuti alle 22 riunioni sulla modifica del… - DavideRicci1973 : L'ex Europarlamentare Elly Schlein a Matteo Salvini: 'Perché non siete mai venuti alle 22 riunioni sulla modifica d… - fede_lica91 : RT @iosonoestanca: Anche il mio “papino” non poteva venire ai miei saggi di danza o alle riunioni o all’uscita dalla scuola e a volte neanc… - AndreaValag : RT @sono_piena: Se Elena sapesse che questo va alle riunioni tra mafiosi in cui si sgozzano il bacio le sembrerebbe l’ultimo dei problemi #… - MayAmidala : RT @sono_piena: Se Elena sapesse che questo va alle riunioni tra mafiosi in cui si sgozzano il bacio le sembrerebbe l’ultimo dei problemi #… -

Ultime Notizie dalla rete : alle riunioni Green pass e Comune: le modalità di accesso per i cittadini Al contrario, tutti i visitatori che dovessero accedere alle sedi comunali per un motivo differente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riunioni, incontri, conferenze, etc.) a partire da ...

Sabato l'assemblea del Comitato di quartiere della Pivarada Questo sabato, 16 ottobre, alle 16 in prima convocazione e alle 17 in seconda, nella sala riunioni del Quartè Sayal si terrà l'assemblea del quartiere della Pivarada. Il presidente uscente del comitato relazionerà sull'ultimo triennio, seguirà dibattito ...

Il sindaco Cateno De Luca non presenzia alle riunioni di giunta da due mesi Lettera Emme Tpl a Fiumicino: parola ai giovani Il 20 ottobre video riunione su Zoom degli studenti che usano i mezzi pubblici a Fiumicino con l'assessorato ai trasporti per discutere di orari e criticità ...

Al contrario, tutti i visitatori che dovessero accederesedi comunali per un motivo differente (a titolo esemplificativo e non esaustivo,, incontri, conferenze, etc.) a partire da ...Questo sabato, 16 ottobre,16 in prima convocazione e17 in seconda, nella saladel Quartè Sayal si terrà l'assemblea del quartiere della Pivarada. Il presidente uscente del comitato relazionerà sull'ultimo triennio, seguirà dibattito ...Il 20 ottobre video riunione su Zoom degli studenti che usano i mezzi pubblici a Fiumicino con l'assessorato ai trasporti per discutere di orari e criticità ...