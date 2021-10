In Italia come in Europa vince la sinistra che cambia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il centrosinistra, dopo qualche anno di opacità, torna a vincere. Se dovesse prevalere anche nei ballottaggi di Roma e Torino si tratterebbe di un successo straordinario. Un perimetro largo di forze progressiste prevale quasi ovunque, con o senza l’apporto dei Cinquestelle. È la dimostrazione che quando lo schieramento di centro sinistra esce dall’atavico vizio delle divisioni interne e riesce a essere una coalizione plurale e inclusiva, elabora e propone ai cittadini un’offerta politica più credibile rispetto a quella del centrodestra. Tuttavia sarebbe sbagliato fermarsi a esultare per il risultato ottenuto senza esaminare le molte contraddizioni emerse. Queste elezioni amministrative sono solo un punto di partenza. Molto c’è ancora da fare. E subito. Occorre riavvicinare i cittadini delusi alla necessità e importanza della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il centro, dopo qualche anno di opacità, torna are. Se dovesse prevalere anche nei ballottaggi di Roma e Torino si tratterebbe di un successo straordinario. Un perimetro largo di forze progressiste prevale quasi ovunque, con o senza l’apporto dei Cinquestelle. È la dimostrazione che quando lo schieramento di centroesce dall’atavico vizio delle divisioni interne e riesce a essere una coalizione plurale e inclusiva, elabora e propone ai cittadini un’offerta politica più credibile rispetto a quella del centrodestra. Tuttavia sarebbe sbagliato fermarsi a esultare per il risultato ottenuto senza esaminare le molte contraddizioni emerse. Queste elezioni amministrative sono solo un punto di partenza. Molto c’è ancora da fare. E subito. Occorre riavvicinare i cittadini delusi alla necessità e importanza della ...

Advertising

caritas_milano : Rapporto #Caritas-Migrantes: Impoveriti, sfruttati e discriminati Solo un immigrato su due è vaccinato eppure molt… - CarloVerdelli : Come in un tragico gioco dell’oca, si torna al punto di partenza. Dopo più di 5 anni dal suo strazio, #GiulioRegeni… - ignaziocorrao : Trasmissioni come #Striscialanotizia hanno delle responsabilità sul degrado culturale ed etico in cui è sprofondata l’Italia. - Alex58Gv : RT @intuslegens: Dunque pensate sia un caso se solo in Italia il #greenpass viene concepito come mezzo di compressione del diritto al lavor… - Antonin30880485 : @XFactor_Italia @MarroneEmma Vergognatevi Matteo Milazzo aveva avuto 3 sì e si era meritato di partecipare come al… -