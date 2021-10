In Gran Bretagna 45mila nuovi positivi in un giorno, Londra non pensa a restrizioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) La pandemia è sparita dalle preoccupazioni della popolazione (e dalle agende dei media), le mascherine sono ormai un ricordo quasi ovunque. L’unico timore per l’inverno in arrivo è legato alla «somma» di Covid e influenza stagionale: e solo in caso di difficoltà si ipotizza di reintrodurre il distanziamento Leggi su corriere (Di venerdì 15 ottobre 2021) La pandemia è sparita dalle preoccupazioni della popolazione (e dalle agende dei media), le mascherine sono ormai un ricordo quasi ovunque. L’unico timore per l’inverno in arrivo è legato alla «somma» di Covid e influenza stagionale: e solo in caso di difficoltà si ipotizza di reintrodurre il distanziamento

Advertising

Corriere : Covid, in un giorno 45mila casi: ma la Gran Bretagna non pensa a restrizioni (almeno pe... - fattoquotidiano : Gran Bretagna, oltre 45mila nuovi contagi e 157 morti in 24 ore: è il dato più alto dal 20 luglio. “Aumento legato… - ItaliaTeam_it : La prima vittoria con la maglia iridata. ?? In Gran Bretagna @Elisa_balsamo si è aggiudicata la sesta e ultima tappa… - LoperfidoFranco : RT @BarbaraRaval: Parlano di noi anche il Gran Bretagna. FORZA #scioperogenerale15ottobre - ACmcoppola : @galatacla @iltrumpo @il_sereni @mariobianchi18 @ROBZIK @janavel7 @jeperego @maurobiani @bigimauro @andrea_csv Esat… -