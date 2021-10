In aumento l'incidenza della malattia dell'occhio secco. Al via il progetto "Vediamoci Chiaro!" per scoprire il disturbo in farmacia

Advertising

noSarahLynn : @latitti74 @DMicol78 @autocostruttore L’aumento dei decessi è più attribuibile all”aumento degli incidenti stradali… - infoitinterno : Oggi 270 nuovi positivi al Covid in Sicilia con un aumento dell’incidenza al 2,3% - RisolutoOnline : Oggi 270 nuovi positivi al Covid in Sicilia con un aumento dell'incidenza al 2,3% - FrancescoCoccoT : @ElianoReale @Ruffino_Lorenzo Felicissimo di aver sbagliato la previsione di aumento oggi. Può avvenire domani (ven… - FrancescoCoccoT : @crazybalzano @Ruffino_Lorenzo Però quello espresso dal grafico non è un aumento dei contagi, ma una maggiore o min… -

Ultime Notizie dalla rete : aumento incidenza

Risoluto

Ciò al fine di comprendere l'e la sottostima della malattia, lavorando in sinergia con gli specialisti per monitorare i sintomi nel tempo e supportare i pazienti nel percorso di cura". "La ......generale è aumentata rispetto allo stesso periodo del 2020 pur con un'di covid (o presunto covid) inferiore: in alcune aree, come ad esempio alcuni Paesi della Mitteleuropa, questo...Il numero di contagi da Coronavirus in Sicilia continua a diminuire . Il bollettino di ieri pone l'Isola al quinto posto per nuovi contagi, un risultato ...Il direttore dell’Ausl Brambilla e il professor Cossarizza analizzano i dati più recenti: "Incidenza e ricoveri in calo, sta funzionando" ...