In 6mila per la protesta a Trieste, ma chi vuole può lavorare (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una protesta contro il lasciapassare verde che probabilmente ha tenuto conto delle parole del prefetto, Valerio Valenti, che ieri non aveva usato mezzi termini: “è’ una manifestazione non autorizzata e chi sciopera fa reato”. Lo sciopero o manifestazione, che dir si voglia, è scattato a mezzanotte, alle sei, l’ora fissata per il raggruppamento, c’erano già centinaia di persone; alle 8 sono diventate un migliaio e poi in progressione cinquemila e più. Il picco è durato poco, dopo la breve conferenza stampa del leader della protesta, Stefano Puzzer – occhi azzurri e tuta gialla – alle 14, molti partecipanti sono andati via. Una folla eterogenea e festosa, che ha dato alla protesta un abito inedito e inatteso: chi si attendeva ruvidi operai dai toni combattivi si è trovato di fronte una cassa acustica che diffondeva prevalentemente ... Leggi su udine20 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Unacontro il lasciapassare verde che probabilmente ha tenuto conto delle parole del prefetto, Valerio Valenti, che ieri non aveva usato mezzi termini: “è’ una manifestazione non autorizzata e chi sciopera fa reato”. Lo sciopero o manifestazione, che dir si voglia, è scattato a mezzanotte, alle sei, l’ora fissata per il raggruppamento, c’erano già centinaia di persone; alle 8 sono diventate un migliaio e poi in progressione cinquemila e più. Il picco è durato poco, dopo la breve conferenza stampa del leader della, Stefano Puzzer – occhi azzurri e tuta gialla – alle 14, molti partecipanti sono andati via. Una folla eterogenea e festosa, che ha dato allaun abito inedito e inatteso: chi si attendeva ruvidi operai dai toni combattivi si è trovato di fronte una cassa acustica che diffondeva prevalentemente ...

Advertising

udine20 : In 6mila per la protesta a Trieste, ma chi vuole può lavorare - - bizcommunityit : Porto di Trieste, in 6mila per lo sciopero: 'Chi vuole entra'. Green pass day in diretta - cicalino3 : Porto di Trieste, in 6mila per lo sciopero: 'Chi vuole entra'. Green pass day in diretta https://Ma che strano ness… - ikigaiseb : quando guardo the resident e sento quanto costa andare in ospedale rabbrividisco appena sparati 6mila dollari per… - DanieleMennella : @DesicommMario Caduta libera per i vaccini appunto, per esempio per l'antipolio solo nel 1958 si sono avuti 6mila c… -