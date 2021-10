Imporre il vaccino è legittimo, lo abbiamo già fatto e possiamo rifarlo, dice il giudice (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alla luce della grande manifestazione dei “No green pass” tenutasi a Roma e sfociata in atti di violenza alla sede della Cgil da parte di alcuni facinorosi, il Governo è tornato a valutare l’ ipotesi di introdurre l’ obbligo vaccinale. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alla luce della grande manifestazione dei “No green pass” tenutasi a Roma e sfociata in atti di violenza alla sede della Cgil da parte di alcuni facinorosi, il Governo è tornato a valutare l’ ipotesi di introdurre l’ obbligo vaccinale. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

NemoCavalloNero : RT @michele_geraci: In Cina, “Regime Comunista” non c’è nessun obbligo legale di vaccino, tranne situazioni particolari Noi, per non aver… - thekeys20 : @IamoRs Comunque la coercizione vuol dire obbligo, minacciare le famiglie di far perdere loro ogni sostentamento ec… - __AjejeBrazorf_ : @DaniBailo Secondo lei è giusto imporre una discriminazione sociale per un vaccino? In altri paesi d’Europa questa… - fdelucchi : @emmevilla @marcoz984 Sul terzo punto, credo ci siano pure ostacoli giuridici. Giustamente, è molto delicato imporr… - Rooob1 : @vitalbaa @Ops52716481 assolutamente. ma perché il Governo è guidato da gente che fa ridere, e i sindacati dietro.… -