“Impiccato a 9 anni” Il gioco che fa gelare il sangue agli italiani | cos’hanno scoperto

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è l'ipotesi di unonline dietro la morte di un bimbo di 9che, lo scorso 25 gennaio, fu ritrovato senza vita con una cordicina legata attorno al collo. Secondo la procura di Bari, la giovanissima vittima potrebbe aver partecipato a una challenge estrema su internet, un "" mortale che gli sarebbe costato la vita. A fronte egli elementi indiziari raccolti, è stato aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato per istigazione al suicidio. La chiave di volta del caso, secondo gli inquirenti, potrebbe essere nella cronologia degli ultimi video su YouTube. Per venire a capo della verità, il pm Angela Maria Morea sta tentando la strada della rogatoria internazionale in Irlanda. Il suicidio sospetto I fatti risalgono allo scorso gennaio. Il bimbo, residente nel quartiere San Girolamo di Bari, era stato ...