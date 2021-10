Il voto ai diciottenni al Senato? Una mela avvelenata (di M. Plutino)

Advertising

In sordina, il 13 ottobre è scaduto il termine per richiesta del referendum costituzionale sulla riforma dell'elettorato attivo relativo al Senato della Repubblica, che estende ilaimodificando l'art. 58 della Costituzione che attualmente richiede il compimento dei venticinque anni. Dal momento che nessuno degli aventi diritto (500mila elettori, cinque ...In sordina, il 13 ottobre è scaduto il termine per richiesta del referendum costituzionale sulla riforma dell'elettorato attivo relativo al Senato della Repubblica, che estende ilaimodificando l'art. 58 della Costituzione che attualmente richiede il compimento dei venticinque anni. Dal momento che nessuno degli aventi diritto (500mila elettori, cinque ...Si confermano un bicameralismo assolutamente inedito al mondo, fatto di due Camere doppione, e un grave difetto del sistema ...Un'istanza legittima che in altri tempi, senza la fusione, non sarebbe mai esistita e che oggi rende legittima l'istanza del cittadino che lancia l'appello al Parlamento affinché riveda l'impianto nor ...