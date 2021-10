Il valore della missione Nato in Kosovo. La visita di Guerini (Di venerdì 15 ottobre 2021) visita a Pristina per il ministro della Difesa Lorenzo Guerini , che ha partecipato alla cerimonia di cambio di comando della missione Nato Kosovo Force (Kfor), tra l’uscente Franco Federici e il subentrante Ferenc Kajári, primo ungherese ad assumere la guida della missione di peace keeping dell’Alleanza Atlantica. A margine della cerimonia, il titolare di palazzo Baracchini ha incontrato il collega Tibor Benk?. L’Ungheria è terzo Paese contributore della missione dopo Italia e Usa, con circa 400 unità. Il generale Federici, giunto al termine del mandato annuale, aveva assunto il comando a novembre del 2020, prendendo il posto di un altro italiano, Michele Risi. A ventidue anni dal suo ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 ottobre 2021)a Pristina per il ministroDifesa Lorenzo, che ha partecipato alla cerimonia di cambio di comandoForce (Kfor), tra l’uscente Franco Federici e il subentrante Ferenc Kajári, primo ungherese ad assumere la guidadi peace keeping dell’Alleanza Atlantica. A marginecerimonia, il titolare di palazzo Baracchini ha incontrato il collega Tibor Benk?. L’Ungheria è terzo Paese contributoredopo Italia e Usa, con circa 400 unità. Il generale Federici, giunto al termine del mandato annuale, aveva assunto il comando a novembre del 2020, prendendo il posto di un altro italiano, Michele Risi. A ventidue anni dal suo ...

