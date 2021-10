Il Super Green Pass imposto dal governo ha una falla Consente lo "sciopero selvaggio" senza dichiararlo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ma è del mestiere ‘sto Draghi? Dopo aver visto la spettacolare gestione dell’ordine pubblico di sabato scorso, con l’assalto alla Cgil, qualche dubbio sorge. Poi verifichiamo come si applica il Super Green Pass (Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127) e scappa davvero da ridere. Verrebbe proprio da dire: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, vista la scelta del governo di imporre agli italiani la tessera verde per lavorare. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ma è del mestiere ‘sto Draghi? Dopo aver visto la spettacolare gestione dell’ordine pubblico di sabato scorso, con l’assalto alla Cgil, qualche dubbio sorge. Poi verifichiamo come si applica il(Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127) e scappa davvero da ridere. Verrebbe proprio da dire: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, vista la scelta deldi imporre agli italiani la tessera verde per lavorare. Segui su affaritaliani.it

