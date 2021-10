Il Super Green Pass consente lo "sciopero selvaggio" senza dichiararlo

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ma è del mestiere ‘sto Draghi? Dopo aver visto la spettacolare gestione dell’ordine pubblico di sabato scorso, con l’assalto alla Cgil, qualche dubbio sorge. Poi verifichiamo come si applica il(Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127) e scappa davvero da ridere. Verrebbe proprio da dire: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, vista la scelta del governo di imporre agli italiani la tessera verde per lavorare. Segui su affaritaliani.it

Advertising

NicolaPorro : Un lettore mi illustra il gigantesco guaio che ha con la badante. Chi ha inventato il super #greenpass ci aveva pen… - teknoring_com : Quali sono state le proposte di @Klimahouse ???????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????? Ve lo raccontiamo qui con il nostr… - Samanta8888 : RT @amperrino: Il Super Green Pass imposto dal governo ha una fallaConsente lo 'sciopero selvaggio' senza dichiararlo - amperrino : Il Super Green Pass imposto dal governo ha una fallaConsente lo 'sciopero selvaggio' senza dichiararlo - kolemicos : RT @FabrizioDalCol: Il Super Green Pass imposto dal governo ha una fallaConsente lo 'sciopero selvaggio' senza dichiararlo -

Ultime Notizie dalla rete : Super Green

..." Nascita e sviluppo dell'Elisoccorso in Lombardia' (Edizioni - Pernice Editori S.r.l., 25 euro), scritto dalle giornalist e Francesca Guido e Francesca Indraccolo . Ingresso Gratuito....Come il classico parka color kahki con cappuccio in ecopelliccia, più, che non manca di ...femminile nella versione winter white slim fit. E tra le nuove giacche invernali , ecco che spunta ...L’atomica contro il Green Pass, consente lo sciopero a gatto selvaggio ma senza dichiararlo. I giuristi a differenza del governo se ne sono accorti ...Gli scioperi e le manifestazioni no Green Pass a Napoli per il 15 ottobre 2021. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili.