Il sociologo Ricolfi: “Sanzioni ai docenti che attestano il falso sulle competenze degli alunni” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Luca Ricolfi e Paola Mastrocola hanno scritto un saggio dal titolo "Il danno scolastico" che denuncia lo scadimento della scuola pubblica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lucae Paola Mastrocola hanno scritto un saggio dal titolo "Il danno scolastico" che denuncia lo scadimento della scuola pubblica. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Il sociologo Ricolfi: “Sanzioni ai docenti che attestano il falso sulle competenze degli alunni” - ViezziEster : RT @gabarberis: Il sociologo Luca Ricolfi racconta in un’intervista al Giornale i danni della scuola “democratica” imposta dalla sinistra.… - gabarberis : Il sociologo Luca Ricolfi racconta in un’intervista al Giornale i danni della scuola “democratica” imposta dalla si… - PelellaFranco : Da progressista consiglio la lettura di questo saggio (che non ho ancora letto) perché temo che la scrittrice Paola… - ErMarchese72 : RT @_DAGOSPIA_: LUCA RICOLFI, LO SCIOGLIMENTO DI FORZA NUOVA, PROVENZANO E IL BOICOTTAGGIO DAL POTERE DELLA MELONI -