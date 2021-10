Il segreto di Lulù Selassié sui suoi ex fidanzati: “Colleziona foto…” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lulù Selassié spiazza tutti al Grande Fratello Vip. La giovane principessa etiope si è lasciata andare a delle confessioni molto intime riguardanti i suoi ex fidanzati che hanno letteralmente sconvolto gli altri concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Lulù ha fatto delle rivelazioni che hanno spiazzato i concorrenti del programma. In veranda con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, Clarissa ha parlato di una cartella segreta che la sorella avrebbe sul cellulare: “Ragazzi lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone. Dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le Colleziona”. La rivelazione di Clarissa ha lasciato senza parole Gianmaria e Nicola, che inizialmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021)spiazza tutti al Grande Fratello Vip. La giovane principessa etiope si è lasciata andare a delle confessioni molto intime riguardanti iexche hanno letteralmente sconvolto gli altri concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip,ha fatto delle rivelazioni che hanno spiazzato i concorrenti del programma. In veranda con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, Clarissa ha parlato di una cartella segreta che la sorella avrebbe sul cellulare: “Ragazzi lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone. Dentro ci stanno tutte le foto deiragazzi, capitemi. In pratica le”. La rivelazione di Clarissa ha lasciato senza parole Gianmaria e Nicola, che inizialmente ...

