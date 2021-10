"Il sale si nasconde in pane, pasta, pizza. Riduciamone in consumo del 12% anche in Italia" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una nuova raccomandazione dell’agenzia americana Food and Drug Administration (FDA) chiede ai produttori alimentari e ai ristoranti di diminuire la quantità di sale nei loro prodotti per i prossimi due anni e mezzo, sperando di ridurre l’assunzione complessiva di sodio degli americani del 12%, l’equivalente di consumare 60 cucchiaini di sale in meno all’anno. Con la conseguenza di riuscire ad abbassare i tassi delle malattie cardiache, prime killer degli americani. Il sodio nella dieta infatti ha un grande impatto su ipertensione, malattie cardiache e ictus, come spiega a Huffpost Pasquale Strazzullo, Presidente SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) e Professore ordinario di Medicina Interna all’Università Federico II di Napoli. “C’è una strettissima correlazione fra consumo di sale e ictus ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una nuova raccomandazione dell’agenzia americana Food and Drug Administration (FDA) chiede ai produttori alimentari e ai ristoranti di diminuire la quantità dinei loro prodotti per i prossimi due anni e mezzo, sperando di ridurre l’assunzione complessiva di sodio degli americani del 12%, l’equivalente di consumare 60 cucchiaini diin meno all’anno. Con la conseguenza di riuscire ad abbassare i tassi delle malattie cardiache, prime killer degli americani. Il sodio nella dieta infatti ha un grande impatto su ipertensione, malattie cardiache e ictus, come spiega a Huffpost Pasquale Strazzullo, Presidente SINU (Societàna di Nutrizione Umana) e Professore ordinario di Medicina Interna all’Università Federico II di Napoli. “C’è una strettissima correlazione fradie ictus ...

