Advertising

ilnida : RT @ilpost: Il quadro autodistrutto di Banksy è stato venduto per quasi 19 milioni di euro - ilcosti : RT @ilpost: Il quadro autodistrutto di Banksy è stato venduto per quasi 19 milioni di euro - ilpost : Il quadro autodistrutto di Banksy è stato venduto per quasi 19 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : quadro autodistrutto

AGI - Agenzia Italia

... che nel 2018 si è parzialmentedurante una prima vendita, tornerà all'asta oggi, con ... Ilè diventato famoso perché, subito dopo il suo primo acquisto, un tritatutto nascosto ...... che nel 2018 si è parzialmentedurante una prima vendita, tornerà all'asta oggi, con ... Ilè diventato famoso perché, subito dopo il suo primo acquisto, un tritatutto nascosto ...Per lo street artist Banksy un nuovo record mondiale: la sua opera “Love is in the Bin” è stata battuta ieri sera all’asta da Sotheby’s a ...AGI - Il dipinto "The Girl with the Balloon" di Banksy, che nel 2018 si è parzialmente autodistrutto durante una prima vendita, tornerà all'asta oggi, con Sotheby's. Il valore dell'opera è stimato tra ...