Il presidio ospedaliero di Sant’Angelo dedicato alla memoria di Frieri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Il presidio ospedaliero di Sant’Angelo dei Lombardi al compianto Angelo Frieri. E’ la richiesta avanzata dal Dottore Antonio Scianguetta in qualità di responsabile ad interim dell’USOD Rapporti con Organi e Organismi Aziendali. L’Asl di Avellino guidata dalla manager Maria Morgante ha espresso parere favorevole. Ecco quanto emerge nella delibera: “Di prendere atto della nota .4627/49517/Area I1/2021, acquisita al protocollo della Direzione Generale con n.10743/DG del 28/09/2021, con cui il Prefetto di Avellino ha autorizzato, “ai sensi dell’art. 4 della L.23.6.1927 n. 1188 la variazione dell’attuale intitolazione dell’Ospedale CRISCUOLI di Sant’Angelo dei Lombardi – aggiungendo il nome ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodei Lombardi (Av) – Ildidei Lombardi al compianto Angelo. E’ la richiesta avanzata dal Dottore Antonio Scianguetta in qualità di responsabile ad interim dell’USOD Rapporti con Organi e Organismi Aziendali. L’Asl di Avellino guidata dmanager Maria Morgante ha espresso parere favorevole. Ecco quanto emerge nella delibera: “Di prendere atto della nota .4627/49517/Area I1/2021, acquisita al protocollo della Direzione Generale con n.10743/DG del 28/09/2021, con cui il Prefetto di Avellino ha autorizzato, “ai sensi dell’art. 4 della L.23.6.1927 n. 1188 la variazione dell’attuale intitolazione dell’Ospedale CRISCUOLI didei Lombardi – aggiungendo il nome ...

Advertising

anteprima24 : ** Il presidio ospedaliero di Sant'Angelo dedicato alla memoria di Frieri ** - in_sanitas : <a href=' - montalcinonews : Presidio ospedaliero di #Montalcino, sono stati nominati i componenti della Consulta - AriannaAmbrosi0 : RT @ASLRoma1: Il 14 ottobre è la Giornata Mondiale della Vista, promossa da @WHO e coordinata da @IAPB_Italia per focalizzare l’attenzione… - OspedaleR : RT @ASLRoma1: Il 14 ottobre è la Giornata Mondiale della Vista, promossa da @WHO e coordinata da @IAPB_Italia per focalizzare l’attenzione… -