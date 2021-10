Il preoccupante rapporto dell' Unicef | nella Ue si contano tre suicidi al giorno tra i giovanissimi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Un dato da non prendere sotto gamba: sono numerosi dai quali ripartire per impostare una politica di supporto per i giovani. In Europa 9 milioni di adolescenti (tra i 10 e i 19 anni) convivono con un ...

Advertising

xsweetlouiss : quanta ignoranza, se vieni fuori c’è comunque la probabilità di rimanere incinta visto il liquido pre-seminale che… - kazenoookami : RT @XcorsiEvolutivi: Disturbi mentali degli adolescenti: 1 su 7 convive con un disturbo mentale: Un recente rapporto dell'Unicef mette l'a… - marcocavallo_73 : RT @XcorsiEvolutivi: Disturbi mentali degli adolescenti: 1 su 7 convive con un disturbo mentale: Un recente rapporto dell'Unicef mette l'a… - Tecnoetica : RT @ilpensiero: Alla presentazione del Rapporto OsMed sull’uso dei farmaci nella popolazione anziana introduce Nicola Magrini, direttore ge… - FQuattri_acad : RT @ilpensiero: Alla presentazione del Rapporto OsMed sull’uso dei farmaci nella popolazione anziana introduce Nicola Magrini, direttore ge… -

Ultime Notizie dalla rete : preoccupante rapporto

outstream Mentre il Covid - 19 continua a causare caos nelle vite, il Brief - un'analisi con focus sull'Europa delannuale dell'Unicef "La condizione dell'infanzia nel mondo: Nella mia mente"...Tra gli aspetti negativi ilevidenzia innanzitutto l'alto numero di incidenti e un'... Come uscire da questa situazione? In questo quadroemergono comunque diverse iniziative ...Il Container Port Performance Index, una classifica della Banca mondiale, riferisce che i porti Usa sono assenti dai primi 50 terminal ...Circa 1.200 bambini e adolescenti fra i 10 e i 19 anni pongono fine alle loro vite ogni anno: è la seconda causa di morte. Preoccupazione anche in Italia per i problemi mentali tra i teenager ...