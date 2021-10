Il populismo non è un’ideologia, è un metodo. Usato anche dalle élites (di S. Mentana) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Se siete rimasti spaesati dall’assenza di accuse di “populismo” nell’ultima tornata elettorale non dovete stupirvi così tanto. Tale parola si è introdotta a tal punto nel nostro dibattito politico, colpendo in particolare alcuni partiti, da aver mutato gran parte del suo significato. Nell’immaginario collettivo il famigerato populismo è diventato qualcosa di simile a un’ideologia. È qui però che nasce l’errore, perché il populismo è prima di tutto un metodo. Non sono ideali o dottrine specifiche a fare da ossatura a questo famigerato populismo, ma è il saper toccare corde scoperte di una parte della popolazione, assecondarle senza se e senza ma a costo di proporre soluzioni fuori portata. Un modo che contribuisce a esasperare una divisione con altre forze politiche e sociali, ma che ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Se siete rimasti spaesati dall’assenza di accuse di “” nell’ultima tornata elettorale non dovete stupirvi così tanto. Tale parola si è introdotta a tal punto nel nostro dibattito politico, colpendo in particolare alcuni partiti, da aver mutato gran parte del suo significato. Nell’immaginario collettivo il famigeratoè diventato qualcosa di simile a. È qui però che nasce l’errore, perché ilè prima di tutto un. Non sono ideali o dottrine specifiche a fare da ossatura a questo famigerato, ma è il saper toccare corde scoperte di una parte della popolazione, assecondarle senza se e senza ma a costo di proporre soluzioni fuori portata. Un modo che contribuisce a esasperare una divisione con altre forze politiche e sociali, ma che ...

