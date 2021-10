Il piano del Biscione - Quale sarà la fantomatica Alfa Romeo del 2026? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Coupé. Elegante. Italiana. Tre parole, per definire un'auto. Ma più delle parole vale l'immagine, con cui il nostro illustratore, Marcelo Poblete, ha voluto dare corpo a un'idea, a un concetto di auto, che dovrebbe andare a riempire la casellina mancante in un piano annunciato. Quello che, secondo le parole del ceo Jean-Philippe Imparato, dovrebbe regalare un modello all'anno all'Alfa Romeo dal 2022 al 2026. I debutti noti. Imparato non è entrato nel dettaglio dei modelli annunciati, ma i primi quattro sono noti o, nel peggiore dei casi, ipotizzabili. Il primo ad arrivare sappiamo essere la Tonale, a lungo attesa. Inizialmente era programmata per quest'anno, ma poi il lancio commerciale è slittato a giugno del prossimo. E ciò copre il 2022. Nel 2023, altra certezza ufficiale: un modello a ruote alte di fascia B sul ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 ottobre 2021) Coupé. Elegante. Italiana. Tre parole, per definire un'auto. Ma più delle parole vale l'immagine, con cui il nostro illustratore, Marcelo Poblete, ha voluto dare corpo a un'idea, a un concetto di auto, che dovrebbe andare a riempire la casellina mancante in unannunciato. Quello che, secondo le parole del ceo Jean-Philippe Imparato, dovrebbe regalare un modello all'anno all'dal 2022 al. I debutti noti. Imparato non è entrato nel dettaglio dei modelli annunciati, ma i primi quattro sono noti o, nel peggiore dei casi, ipotizzabili. Il primo ad arrivare sappiamo essere la Tonale, a lungo attesa. Inizialmente era programmata per quest'anno, ma poi il lancio commerciale è slittato a giugno del prossimo. E ciò copre il 2022. Nel 2023, altra certezza ufficiale: un modello a ruote alte di fascia B sul ...

Advertising

LaStampa : Fratelli d’Italia, indagato il “barone nero” Roberto Jonghi Lavarini: perquisiti la casa e l’ufficio del commercial… - Ettore_Rosato : Oggi è stato compiuto un passo in aventi verso la parità di genere. A @Montecitorio votato all’unanimità'testo su… - FcInterNewsit : ???? #Barella e l’#Inter avanti insieme fino al 2026: i dettagli del rinnovo ??? - PorellaOfficial : RT @ANPI_Scuola: La favoletta delle pecorelle nere perseguitate. #CasaPound in appoggio a #ForzaNuova: «No allo scioglimento». Per i #fasci… - CorriereAlbaBra : Ad aprire la mattinata è stata la relazione del rettore prof. Bartolomeo Biolatti, seguita dall’intervento delle ra… -