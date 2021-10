Il passo più importante insieme: due gemelli di 23 anni cambiano sesso lo stesso giorno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un difficile ma importante passo da fare insieme. Erano Giulio e Guido, oggi sono Giulia e Gaia. Il cambio di nome era avvenuto già nel giorno del loro diciottesimo compleanno mentre oggi, che di anni ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un difficile mada fare. Erano Giulio e Guido, oggi sono Giulia e Gaia. Il cambio di nome era avvenuto già neldel loro diciottesimo compleanno mentre oggi, che di...

Il passo più importante insieme: due gemelli di 23 anni cambiano sesso lo stesso giorno Il cambio di nome era avvenuto già nel giorno del loro diciottesimo compleanno mentre oggi, che di anni ne hanno 23, arriva il passo più importante nel lungo cammino della loro transizione: l'...

