Il parlamentare britannico David Amess è stato accoltellato e ucciso (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il parlamentare conservatore britannico David Amess è stato accoltellato «ripetutamente»e ucciso durante un «constituency surgery» — ovvero un incontro con gli elettori — nella sua circoscrizione. L’omicidio è avvenuto in una chiesa nell’Essex, la Belfairs Methodist Church di Leigh-on-Sea. Il parlamentare è stato accoltellato da un uomo che è entrato all’incontro e lo ha attaccato. Il giovane, riporta il Sun, è entrato nei locali della chiesa e si è avventato subito su di lui, infierendo con numerose coltellate davanti ai cittadini inorriditi. La polizia lo ha bloccato immediatamente e Amess è stato sottoposto a cure mediche sul luogo dell’accoltellamento. I paramedici hanno tentato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilconservatore«ripetutamente»edurante un «constituency surgery» — ovvero un incontro con gli elettori — nella sua circoscrizione. L’omicidio è avvenuto in una chiesa nell’Essex, la Belfairs Methodist Church di Leigh-on-Sea. Ilda un uomo che è entrato all’incontro e lo ha attaccato. Il giovane, riporta il Sun, è entrato nei locali della chiesa e si è avventato subito su di lui, infierendo con numerose coltellate davanti ai cittadini inorriditi. La polizia lo ha bloccato immediatamente esottoposto a cure mediche sul luogo dell’accoltellamento. I paramedici hanno tentato ...

Advertising

Corriere : Il parlamentare britannico David Amess accoltellato: è gravissimo - cristiana2c : RT @ilgiornale: David Amess, conservatore, è stato ucciso mentre incontrava i suoi elettori. Già arrestato l'assalitore. Nel 2016 la parlam… - villacalendasco : RT @agambella: Il parlamentare britannico David Amess (Partito Conservatore) è stato accoltellato e ucciso in una chiesa durante un incontr… - laura12ottobre : RT @agambella: Il parlamentare britannico David Amess (Partito Conservatore) è stato accoltellato e ucciso in una chiesa durante un incontr… - BreakingItalyNe : GRAN BRETAGNA: Accoltellato un deputato conservatore durante un incontro con gli elettori in una chiesa metodista a… -