Il nude look di Lizzo all'insegna del body positive (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ancora una volta Lizzo ha fatto impazzire il web con uno dei suoi look. Come sappiamo, la cantante ha sempre sostenuto di vestirsi prima di tutto per sé stessa, per vedersi bella e celebrare il proprio corpo. E anche questa volta, infatti, non è stata da meno. Per la festa di compleanno della collega e amica Cardi B ha indossato un lungo abito lilla firmato da Matthew Reisman, ricoperto di cristalli e, soprattutto, completamente trasparente. Un outfit che non lascia decisamente nulla all'immaginazione, e l'intenzione di Lizzo era proprio questa. Irriverente e sfacciata, la rapper sfoggia spesso dei look provocatori, grazie ai quali valorizzare e mettere in mostra il proprio corpo formoso. Perché ogni corpo è bello così com'è, e ogni donna (o uomo) deve essere libero di indossare ciò che vuole. E, infatti, la cantante è ...

