Il Newcastle cerca un nuovo allenatore (Di venerdì 15 ottobre 2021) . Da quando il club è stato acquisito dal fondo saudita del principe Mohammad bin Salman Al Sa’ud, l’obiettivo è quello di rendere grande la società a livello europeo. Per questo motivo in casa “Magpies”, si pensa già alla prossima finestra di mercato. Per quanto riguarda la panchina, i vertici stanno stilando una lista di nomi. Il Newcastle guarda alla Serie A Il Newcastle cerca un tecnico: quali i papabili nomi? In casa Newcastle sta avvenendo una rivoluzione. Da quando il fondo saudita ha acquistato il club, i vertici societari hanno come obiettivo quello di trasformare la squadra in una formazione molto competitiva. Sia a livello Premier che a livello europeo. Per far sì che ciò avvenga, sarà necessario concentrarsi sul prossimo mercato estivo, finestra in cui è possibile effettuare i più proficui ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 ottobre 2021) . Da quando il club è stato acquisito dal fondo saudita del principe Mohammad bin Salman Al Sa’ud, l’obiettivo è quello di rendere grande la società a livello europeo. Per questo motivo in casa “Magpies”, si pensa già alla prossima finestra di mercato. Per quanto riguarda la panchina, i vertici stanno stilando una lista di nomi. Ilguarda alla Serie A Ilun tecnico: quali i papabili nomi? In casasta avvenendo una rivoluzione. Da quando il fondo saudita ha acquistato il club, i vertici societari hanno come obiettivo quello di trasformare la squadra in una formazione molto competitiva. Sia a livello Premier che a livello europeo. Per far sì che ciò avvenga, sarà necessario concentrarsi sul prossimo mercato estivo, finestra in cui è possibile effettuare i più proficui ...

Advertising

sowmyasofia : Il Newcastle cerca un nuovo allenatore - matadezurdaa_ : Lampard: idee fresche le sue, tra i pro il suo carisma e la capacità di riconoscere giovani talenti. Sarebbe pronto… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La #rassegnastampa estera di oggi, #14ottobre 2021 Kessie e Rudiger nel mirino di Barcellona e Real Madrid: due top in… - CalcioPillole : La #rassegnastampa estera di oggi, #14ottobre 2021 Kessie e Rudiger nel mirino di Barcellona e Real Madrid: due to… - PersicoVince : @TrxpQueej È Ramsey che ti cerca per dirti che se non la smetti non andrà mai al NewCastle -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle cerca Gnerazione Pedri, baby talenti del calcio da 1.000 milioni di euro ... il club blaugrana non va più a caccia di stelle ormai irraggiungibili e cerca di tenere strette ... Chelsea, Paris Saint Germain e, ora, anche Newcastle. Il 'nuovo Messi', che firmerà venerdì il ...

Telenord: Marroccu non tornerà, il Genoa cerca un altro ds Ci sono stati contatti con Luis Campos, ex Lille , ma sulle sue tracce c'è il club plurimiliardario del Newcastle.

Nuovo maxi-sponsor per il Newcastle saudita? Calcio e Finanza Newcastle, Bruce rimane al comando: il comunicato ufficiale Tramite un comunicato ufficiale, la nuova proprietà del Newcastle United ha dichiarato la momentanea fiducia nell'allenatore Steve Bruce ...

Calciomercato Juventus, assalto Newcastle | Lo sceicco vuole i bianconeri Ha detto di no ad Agnelli per due volte. Lo sceicco vuole De Ligt e Chiesa. I due pupilli di Allegri e della Juventus diventerebbero i più desiderati al mondo Calciomercato Juventus, con l’arrivo di B ...

... il club blaugrana non va più a caccia di stelle ormai irraggiungibili edi tenere strette ... Chelsea, Paris Saint Germain e, ora, anche. Il 'nuovo Messi', che firmerà venerdì il ...Ci sono stati contatti con Luis Campos, ex Lille , ma sulle sue tracce c'è il club plurimiliardario delTramite un comunicato ufficiale, la nuova proprietà del Newcastle United ha dichiarato la momentanea fiducia nell'allenatore Steve Bruce ...Ha detto di no ad Agnelli per due volte. Lo sceicco vuole De Ligt e Chiesa. I due pupilli di Allegri e della Juventus diventerebbero i più desiderati al mondo Calciomercato Juventus, con l’arrivo di B ...