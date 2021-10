Il ministro Franceschini ribadisce il no ai tamponi gratuiti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Contrario ai tamponi gratis e convinto che la linea del governo sul Green Pass sia quella giusta, il ministro della Cultura Dario Franceschini, intervenuto ieri al Salone del Libro, dove è stato intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini, apre alla possibilità di un dialogo su eventuali modifiche al certificato verde soltanto «con chi vuole discutere». «Quando potremo toglierci la mascherina o quando non ci sarà più bisogno del Green Pass si deciderà in base all’andamento della pandemia. Quello che stiamo verificando è che ha funzionato. Sembrava difficile, rischioso, ma ha funzionato quindi Green Pass e mascherina sono le condizioni per tornare alla normalità», dice il ministro. Mentre monta la protesta di intere categorie, dai portuali di Trieste e di Genova alla filiera dell’autotrasporto, c’è il ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Contrario aigratis e convinto che la linea del governo sul Green Pass sia quella giusta, ildella Cultura Dario, intervenuto ieri al Salone del Libro, dove è stato intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini, apre alla possibilità di un dialogo su eventuali modifiche al certificato verde soltanto «con chi vuole discutere». «Quando potremo toglierci la mascherina o quando non ci sarà più bisogno del Green Pass si deciderà in base all’andamento della pandemia. Quello che stiamo verificando è che ha funzionato. Sembrava difficile, rischioso, ma ha funzionato quindi Green Pass e mascherina sono le condizioni per tornare alla normalità», dice il. Mentre monta la protesta di intere categorie, dai portuali di Trieste e di Genova alla filiera dell’autotrasporto, c’è il ...

