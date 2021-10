Il microbiologo Rasi | ' I tamponi sono attendibili solo per 8 ore | altro che 72'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : microbiologo Rasi

Non dispera ilGuido, ex capo dell'agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. Si può ancora considerare l'ipotesi di estendere ...E non sono io dirlo bensì ilGuido, ex capo dell'Agenzia Europea del farmaco Ema, e attualmente consulente del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. Il quale, in una ...di Umberto Baldo Il fatidico 15 ottobre è arrivato! Leggendo i giornali, seguendo i talk show televisivi, scorrendo i social media, si ha l’impressione di assistere quasi ad una sorta di “giorno dell’ ...L'ex capo dell’agenzia europea del farmaco Ema: "Una persona negativa all’inizio della giornata può a metà giornata non esserlo più” ...