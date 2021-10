Il Liverpool aggira la quarantena | Allison e Fabinho volano direttamente dal Brasile alla Spagna

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Cos’è il genio? Beh, chiedere a casa. I Reds hanno infatti trovare un modo perre ladettata dalle normative del coronavirus, pur restando nelle regole. La squadra di Klopp ha infatti deciso di rinunciare al portiere Alisson Becker e al centrocampistaper la sfida di domani a Watford, facendoli rientraredala Madrid, dove martedì i Reds sfideranno l’Atletico nella terza giornata di Champions League(nel girone del Milan). Se infatti i due nazionali brasiliani fossero tornati in Inghilterra, avrebbero dovuto sottoporsi a 10 giorni d’isolamento, visto che ilè ancora nella lista rossa dei Paesi ad alto rischio di contagio. Il tecnico Jurgen Klopp, in conferenza, ha detto che comunque il duo verdeoro non ...

La Gazzetta dello Sport

Ilnon sarà l'unica a dover rinunciare a nazionali brasiliani nel prossimo turno di Premier. Il Manchester City contro il Burnley sarà senza il portiere Ederson Moraes e Gabriel Jesus, il ...Quest'ultimo siattorno ai 12 milioni di euro, la società spagnola non ha altre alternativa. ... Quest'estate appena conclusa il Milan aveva mostrato un interesse per il calciatore ex, ...I due sono rientrati direttamente dal Brasile in Spagna, dove martedì i Reds sfideranno l’Atletico. Salteranno il match di domani a Watford ma non dovranno restare in isolamento per 10 giorni ...Alla vigilia del ritorno del calcio giocato in Inghilterra con l’ottavo turno di Premier League, Jurgen Klopp ha presentato la sfida del ...