“Il lavoro è un diritto | non un ricatto” | CasaPound sostiene i lavoratori di Trentino Trasporti

Trento, 15 ott – Il green pass è l'ultima trovata del governo Draghi per sperare di aumentare il numero di vaccinati. Il ricatto "Vaccino o niente lavoro" dopo aver vietato in ordine sparso ristoranti, cinema, palestre e attività ludiche varie indica un graduale aumento del livello di tensione. Il caso più mediatico di "resistenza" è certamente quello del porto di Trieste ma la situazione nel resto d'Italia non sembra essere rosea. In Trentino in particolare l'azienda di Trasporti pubblici "Trentino Trasporti" sembra essere quella più in difficoltà tanto da creare una pagina apposita nel sito con l'elenco delle corse sospese. Sono 150 le corse urbane sospese, quasi 100 le corse extraurbane, con 2 giornate (domenica 17 e domenica 24 ottobre) in cui il servizio extraurbano sarà sospeso a ...

