Il green pass sta lacerando il tessuto sociale: perché per me siamo a un punto di non ritorno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le epidemie accadono e accompagnano l’umanità da tempi immemorabili, in misura tanto più rilevante quanto maggiori sono le dimensioni delle comunità umane. Noi tendiamo a dimenticare questa verità perché almeno nelle società più ricche molti fattori protettivi capaci di limitare i danni sono costantemente messi in atto: igiene pubblica, nutrizione adeguata, antibiotici, controllo dei vettori, etc. Per questo le epidemie nei paesi avanzati non hanno più le dimensioni drammatiche che potevano avere soltanto un secolo fa. Il Covid, sebbene sia una epidemia di modesta gravità rispetto alla peste o al vaiolo, ci coglie di sorpresa e ci scopre impreparati ad accettare che, rispetto alle forze della natura, siamo deboli. La paura della nostra debolezza ci spinge a cercare spiegazioni e colpe: la gente muore perché si fanno errori nelle misure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le epidemie accadono e accompagnano l’umanità da tempi immemorabili, in misura tanto più rilevante quanto maggiori sono le dimensioni delle comunità umane. Noi tendiamo a dimenticare questa veritàalmeno nelle società più ricche molti fattori protettivi capaci di limitare i danni sono costantemente messi in atto: igiene pubblica, nutrizione adeguata, antibiotici, controllo dei vettori, etc. Per questo le epidemie nei paesi avanzati non hanno più le dimensioni drammatiche che potevano avere soltanto un secolo fa. Il Covid, sebbene sia una epidemia di modesta gravità rispetto alla peste o al vaiolo, ci coglie di sorpresa e ci scopre impreparati ad accettare che, rispetto alle forze della natura,deboli. La paura della nostra debolezza ci spinge a cercare spiegazioni e colpe: la gente muoresi fanno errori nelle misure ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Ale16632230 : RT @dessere88: Manifestazione No Green Pass al Porto di Trieste 15 Ottobre 2021 ore 09:00 “Adesione in forte crescita. La giornata è sol… - VinzRaffa : Che imbarazzo, i diritti dei lavoratori vengono calpestati da decenni in questo paese e ci si sveglia per il green… -