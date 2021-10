Il Green Pass ha dei limiti. L’obbligo per tutti è da rivedere. Parla l’ex ministro M5S alle Infrastrutture Danilo Toninelli: “Ha ragione Beppe Grillo: servono i tamponi gratuiti” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi entra in vigore l’obbligatorietà del Green Pass (leggi l’articolo) per tutti i luoghi di lavoro e non si placano le proteste. Senatore M5S Danilo Toninelli (ex ministro delle Infrastrutture) è stata una decisione giusta imporre il certificato verde per tutti? “Il decreto che ha introdotto l’obbligatorietà del Green Pass per i luoghi di lavoro va decisamente migliorato. Lunedì presenteremo una serie di emendamenti che prevedono, in sostanza, di escludere dalla platea di chi è obbligato ad avere il Green Pass per lavorare tutte le categorie di operatori che svolgono attività all’aperto o singolarmente: e dunque autotrasportatori, edili, agricoli o chi lavora da casa, in smart ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi entra in vigore l’obbligatorietà del(leggi l’articolo) peri luoghi di lavoro e non si placano le proteste. Senatore M5S(exdelle) è stata una decisione giusta imporre il certificato verde per? “Il decreto che ha introdotto l’obbligatorietà delper i luoghi di lavoro va decisamente migliorato. Lunedì presenteremo una serie di emendamenti che prevedono, in sostanza, di escludere dalla platea di chi è obbligato ad avere ilper lavorare tutte le categorie di operatori che svolgono attività all’aperto o singolarmente: e dunque autotrasportatori, edili, agricoli o chi lavora da casa, in smart ...

