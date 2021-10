Il giudice contrario a vaccini e Green Pass lascia la Magistratura. E gli ex colleghi aprono un’inchiesta su di lui (Di venerdì 15 ottobre 2021) Angelo Giorgianni, giudice e autore del libro “Strage di Stato” sul Covid, sale sul palco a Piazza del Popolo e aizza la folla contro il Green Pass, poi commenta gli scontri. Forse non tutti conoscono il signor Angelo Giorgianni, magistrato in servizio presso la Corte d’Appello di Messina nonché autore di un libro sul Covid L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Angelo Giorgianni,e autore del libro “Strage di Stato” sul Covid, sale sul palco a Piazza del Popolo e aizza la folla contro il, poi commenta gli scontri. Forse non tutti conoscono il signor Angelo Giorgianni, magistrato in servizio presso la Corte d’Appello di Messina nonché autore di un libro sul Covid L'articolo proviene da Leggilo.org.

