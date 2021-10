Il giorno dell’introduzione dell’obbligo del pass verde in Italia è arrivato Come reagire?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 ottobre 2021) ALBERTO FERRARINI: Numerologia e conoscenza sul 15 ottobre Alberto Ferrarini è un esperto della numerologia Caldea e dotato di una Conoscenza istintiva. Nella diretta WE HAVE A DREAM di martedì 12 ottobre ha spiegatola data del 15 ottobre 2021 sia legata al 15 ottobre 1582, quando il Papa Gregorio XIII decise di allineare il calendario in essere con quello solare. Quindi le persone andarono a dormire il 4 ottobre e si risvegliarono il 15 ottobre. Furono eliminati 10 giorni e si iniziò una nuova era. Alberto fa notare le analogie tra quella data e quella odierna. Spiega poi la numerologia del SATOR,protezione da usare per proteggere la propria casa e luogo di lavoro. Consiglia anche di accendere in questi giorni una candela bianca e fare il segno della croce con acqua benedetta. Nuovo Teatro Situazionautico Luther Blisset di ...