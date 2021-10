Il giorno dei No Green pass A Roma decine di manifestanti al Circo Massimo | «Il Covid non esiste» – La diretta

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Neldell’entrata in vigore dell’obbligo diper i lavoratori si registrano manifestazioni e scioperi in tutta Italia. La situazione più calda è quella di Trieste, dove di primo mattino i lavoratori portuali e i Nohanno bloccato alcuni varchi di entrata al porto. Ma il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dice che lo scalo è comunque operativo. A Genova ci sono due varchi bloccati. Anche ad Ancona il porto è bloccato per un sit in dei lavoratori. Nessun problema segnalato invece a Bari, Venezia e Gioia Tauro. Nel pomeriggio è attesa una manifestazione a Bocca della Verità a. I promotori Sara Cunial e Davide Barillari hanno intanto occupato gli uffici della Regione Lazio. Il tentativo di bloccare il traffico da parte di ...