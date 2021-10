Il giorno dei No Green pass. A Bologna attacchi contro Liliana Segre: «Porta vergogna alla sua storia, dovrebbe sparire» – La diretta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass per i lavoratori si registrano manifestazioni e scioperi in tutta Italia. La situazione più calda è quella di Trieste, dove di primo mattino i lavoratori portuali e i No Green pass hanno bloccato alcuni varchi di entrata al porto. Ma il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dice che lo scalo è comunque operativo. A Genova ci sono due varchi bloccati. Anche ad Ancona il porto è bloccato per un sit in dei lavoratori. Nessun problema segnalato invece a Bari, Venezia e Gioia Tauro. Nel pomeriggio è attesa una manifestazione a Bocca della Verità a Roma. I promotori Sara Cunial e Davide Barillari hanno intanto occupato gli uffici della Regione Lazio. Il tentativo di bloccare il traffico da parte di alcuni manifestanti ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021) Neldell’entrata in vigore dell’obbligo diper i lavoratori si registrano manifestazioni e scioperi in tutta Italia. La situazione più calda è quella di Trieste, dove di primo mattino i lavoratori portuali e i Nohanno bloccato alcuni varchi di entrata al porto. Ma il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dice che lo scalo è comunque operativo. A Genova ci sono due varchi bloccati. Anche ad Ancona il porto è bloccato per un sit in dei lavoratori. Nessun problema segnalato invece a Bari, Venezia e Gioia Tauro. Nel pomeriggio è attesa una manifestazione a Bocca della Verità a Roma. I promotori Sara Cunial e Davide Barillari hanno intanto occupato gli uffici della Regione Lazio. Il tentativo di bloccare il traffico da parte di alcuni manifestanti ...

